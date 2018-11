Furti nei negozi, doppio arresto nel Centro Storico e a Sestri

Genova – Ieri pomeriggio, la Polizia di Stato, in due distinte operazioni, ha tratto in arresto due persone, una genovese di 37 anni ed un cittadino albanese di 56 anni, rispettivamente per rapina impropria e per furto aggravato.

Nella prima operazione la genovese ha provato ad uscire dal supermercato “Carrefour” di via S. Agnese dopo aver nascosto nella borsetta alcune bottiglie di olio e birra per un valore di circa 20 euro.

Oltrepassate le casse dopo aver pagato solo una lattina, la donna è stata fermata da un addetto alla vigilanza che le ha chiesto di mostrargli il contenuto della borsa dove era nascosta la refurtiva. Mentre si attendeva l’arrivo della volante dell’U.P.G., la 37enne ha provato più volte a scappare spintonando il vigilante.

Nella seconda operazione, del Commissariato Sestri, il 56enne ha invece cercato di rubare alcuni capi d’abbigliamento presso il negozio “Oviesse” di via Sestri per un valore di circa 175 euro.

Entrambi i ladri saranno processati per direttissima nella mattinata odierna.