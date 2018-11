Imagine Dragons: esce oggi Origins, il nuovo album

Milano – Origins, il quarto album degli Imagine Dragons, è uscito oggi. Oltre al singolo Natural, già in vetta alle classifiche da qualche settimana, il disco contiene altri 11 brani inediti: “Boomerang”, “Machine”, “Cool Out”, “Bad Liar”, “West Coast”, “Zero”, “Bullet in a Gun”, “digital”, “Only”, Stuck”, “Love”, oltre a tre pezzi disponibili nella deluxe edition “Birds”, “Burn Out”, “real life”.



Zero è il brano tratto dalla colonna sonora del film della Walt Disney “Ralph Spaccatutto 2” che in pochi giorni ha già raggiunto la Top20 di Earone, la classifica dei brani più programmati dalle radio italiane.

Raccontano gli Imagine Dragons: “Si tratta di cercare nuovo terreno ma anche di apprezzare le tue origini”, ha affermato Dan Reynolds, il cantante della band. “Quando creiamo, lo facciamo senza barriere, senza regole. Per noi è emozionante fare musica che ci sembra nuova e diversa”.

Un mix di suoni dinamici, che mescolano rock, folk e hip hop, mantenendo il sound che ha caratterizzato i precedenti lavori della band. Origins è stato concepito come album gemello di “Evolve”, certificato Platino in Italia, ricevendo la nomination ai Grammy nella categoria “Best Pop vocal album” e raggiungendo i posti più alti delle classifiche con i singoli “Believer”, “Thunder” e “Whatever it takes”.

Gli Imagine Dragons continuano ad essere uno dei gruppi più ascoltati secondo Spotify, vantando oltre quaranta milioni di ascoltatori al mese.