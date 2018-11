La Spezia, a Le Terrazze laboratorio per bambini sul riciclo dei rifiuti

La Spezia – Il Centro Commerciale Le Terrazze è pronto ad accogliere il laboratorio “Paw Patrol”, iniziativa di sensibilizzazione per bambini sull’importante tema del riciclo dei materiali, in programma da lunedì 12 a domenica 18 novembre.

Durante tutta la settimana, i bambini potranno partecipare a numerose attività in compagnia dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di La Spezia, tra cui la costruzione di un camion dei pompieri composto esclusivamente da materiali di riciclo.

Sabato 17 l’opera sarà esposta all’interno della galleria del Centro Commerciale accompagnata da Chase, il cane poliziotto e Marshall, il cane pompiere, due divertenti personaggi del cartone animato “Paw Patrol”, che durante la giornata appariranno a sorpresa per intrattenere i presenti.

Per concludere la settimana di laboratori educativi e ludici, sabato 17 novembre e domenica 18 novembre, i volontari dell’Associazione Nazionale Vigili del fuoco saranno disponibili nel pomeriggio con coinvolgenti dimostrazioni e lezioni di sicurezza gratuite.

Luca Paradisi, direttore del centro commerciale, ha commentato: “Siamo sempre felici di offrire spensierati momenti d’intrattenimento a tutte le famiglie e ai loro bambini, coniugando il divertimento a momenti educativi, per consentire ai più piccoli di imparare importanti nozioni di educazione civica giocando. È un piacere inoltre ospitare le istituzioni locali, con le quali collaboriamo da anni in modo proficuo e che ringraziamo caldamente per il loro supporto in occasioni come questa”.

I piccoli visitatori, insieme ai loro amici e familiari, potranno partecipare a questa simpatica attività dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle ore 20, il sabato dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 19 e la domenica dalle ore 11 alle 13 e dalle 16 alle 20.