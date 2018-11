Liguria magica e stregata, Marco Alex Pepè presenta il nuovo libro alla Libreria.Coop Porto Antico

Genova – La bellezza della Liguria e i suoi numerosi misteri: sono questi i due elementi su cui si basa il nuovo libro di Marco Alex Pepè dal titolo “Liguria magica e stregata”, presentato oggi, venerdì 9 novembre alle ore 17.30, presso la Libreria.Coop del Porto Antico.

Nel libro, l’autore farà conoscere la Liguria sotto una doppia prospettiva: quella della meraviglia che il turista prova ad ogni passo e lo stupore per la scoperta delle storie più stravaganti e misteriose sulla regione.

L’esempio perfetto di questa visione è rappresentato dai vicoli della città di Genova: a ogni angolo appare una chiesa medievale, una piazza piena di tesori o un palazzo patrimonio dell’Unesco, tutti elementi che vengono ricordati non solo per la loro importanza artistica e storica ma anche per le numerose leggende e credenze popolari ad essi legati.

Alex Marco Pepè, esperto di occultismo e di tradizioni magico popolari, ricercatore del brivido ed organizzatore di eventi che si rifanno alle leggende e alle tradizioni popolari, nasce a Genova nel 1966. È conosciuto dal pubblico italiano per le numerose apparizioni ad importanti trasmissioni televisive, tra cui il Maurizio Costanzo Show e Domenica In. Tra le iniziative di successo da lui curate e ideate meritano di essere ricordate il “Ghost Tour” e “Forte Sperone, notturno tra storia leggenda e fantasia”.