Maltempo in Liguria, buco nella piazzetta di Portofino

Portofino (Genova) – Ancora danni e disagi a Portofino, fortemente colpita dall’ondata di maltempo e dalla mareggiata che, la settimana scorsa, ha lasciato il celebre borgo isolato.

Durante la notte appena trascorsa, le abbondanti precipitazioni hanno rigonfiato i torrenti alzando anche il livello del Rio Fondaco, sotto la celebre piazzetta.

La portata dell’acqua ha sfondato la pavimentazione causando la comparsa di un vero e proprio buco.

Il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, tramite un post di Facebook ha spiegato: “Durante la notte i temporali hanno gonfiato i torrenti tanto da alzare il livello del Rio Fondaco fino a sfondare la pavimentazione della Piazzetta“.

Un grosso buco si è quindi formato in piazza Martiri dell’Oliveto e in via Roma. L’area sulla calata è stata transennata mentre nel vicolo che da piazza della Libertà porta al cuore di Portofino, i militari stanno già intervenendo per risistemare i danni.

Problemi anche all’interno del Palazzo Comunale dove gli impiegati hanno asciugato il pavimento allagato dell’ingresso con fogli di giornale e carta.