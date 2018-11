Portaerei Cavour in arrivo a Genova, ecco come visitarla – VIDEO

Genova – La portaerei Cavour, la nave da guerra più grande della flotta militare italiana fa tappa a Genova, dal 7 al 15 novembre e sarà possibile salire a bordo per visitarla.

I giorni utili per le visite sono i seguenti: 9 -10 -11-12 novembre e per ragioni organizzative e di security portuale, le visite saranno organizzate in gruppi di 80 persone ed avranno avvio a partire dalla hall del Terminal Traghetti (Piazzale dei Traghetti Iqbal Masih) ogni 30 minuti nelle seguenti fasce orarie:

9, 10 e 12 novembre: dalle ore 9 con ultimo ingresso alle ore 12 la mattina e a partire dalle ore 14.00 con ultimo ingresso alle ore 17,30 il pomeriggio

domenica 11 novembre: dalle ore 15,30 con ultimo ingresso alle ore 17,30.

Le visite, inclusa accoglienza, trasferimento sottobordo e rientro al Terminal traghetti, hanno la durata di circa un’ora ed è possibile prenotare le visite sul sito: www.comune.genova.it

Le visite sono gratuite; per ragioni di sicurezza sono ammessi i bambini in grado di camminare.

L’accoglienza in sito e la verifica delle prenotazioni avverrà a cura dall’Associazione Italiana Carabinieri che, previo tragitto in ambito portuale con navette AMT, affideranno i visitatori al personale della Marina Militare per il percorso interno alla nave.

Per ulteriori informazioni scrivere mail a: direzioneportoemare@comune.genova.it

oppure telefonare in orari d’ufficio da lunedì a venerdì 9.30/12.30 – 14.30/16.30 al numero tel. 010 5577139