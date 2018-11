Saverio Tagliaferro ancora disperso a Capanne di Marcarolo, Pegli si mobilita per trovarlo

Genova – Lo cercano da sabato scorso ma di Saverio Tagliaferro, 75 anni, residente a Pegli, non si trova nessuna traccia. L’uomo, appassionato cercafunghi sembra essersi volatilizzato, scomparso nel nulla senza una spiegazione plausibile. Sabato 3 novembre era andato nei boschi di Capanne di Marcarolo per una battuta alla ricerca degli amatissimi porcino ma qualcosa è andato storto e lui non ha più fatto ritorno.

Un amico che lo aspettava per un appuntamento non lo ha visto arrivare ed ha dato l’allarme e quando la famiglia non è riuscita a mettersi in contatto con lui sono partite le ricerche.

Squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e di volontari lo hanno cercato a lungo ma oltre alla macchina, al cestino per i funghi e il bastone intarsiato dal quale non si separava mai, di Tagliaferro non è stata ancora trovata traccia.

Il cestino si trovava a qualche centinaio di metri dall’auto e il bastone ancora più vicino, neppure 50 metri. Circostanze che sono tutte da chiarire ed al vaglio degli inquirenti visto che non sembra esserci una spiegazione plasibile.

I familiari, sempre più preoccupati, hanno lanciato diversi appelli, soprattutto perchè della vicenda si parla poco e hanno chiesto di continuare a cercare e di fare presto perchè è ormai una settimana che l’uomo non da notizie di sé e potrebbe essere confuso o, peggio, ferito.

Il quartiere dove abita, Pegli, nel ponente genovese, si sta mobilitando sui social e organizza altre ricerche e la diffusione delle foto utili ad un eventuale ritrovamento.