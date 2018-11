Sturla, vandali bruciano la Madonnetta dei pescatori

Genova – Ancora vandali in azione a Sturla.

Dopo le scritte ingiuriose e blasfeme comparse sui giochi per i bambini sopra al depuratore, ignoti hanno sfruttato i favori della notte per appiccare un rogo all’interno della cappelletta di via del Tritone.

Qui, all’interno, è custodita una statua raffigurante la Madonna del buon consiglio, nota a tutti come la Madonnetta dei pescatori.

Un affronto per il quartiere e per la cultura della comunità di Sturla.

Non è da escludere che la mano che si nasconde dietro al gesto incendiario di questa notte sia la stessa che ha disegnato croci rovesciate, svastiche e bestemmie sui giochi dei bambini.

Purtroppo, non è la prima volta che la Madonna del buon consiglio viene presa di mira dai vandali: episodi simili sono già accaduti alcuni anni fa.