Ancora pioggia in Liguria, maltempo previsto per l’intero week end

Genova – Fine settimana all’insegna del maltempo quello che inizia oggi con il cielo della Liguria coperto o molto nuvoloso e piogge sparse anche di forte intensità. Condizioni meteo non molto diverse da quelle che, sino a ieri sera alle 18, avevano fatto scattare giorni di allerta meteo di livello giallo.

Anche per la giornata di oggi sono previste precipitazioni diffuse, localmente a carattere di rovescio e persino possibili fenomeni molto forti come trombe d’aria e temporali che potrebbero causare danni pur in assenza di una specifica allerta.

L’isolamento di una depressione sul Mediterraneo occidentale determina la convergenza di umide correnti meridionali sulla nostra regione con venti in ingresso dalla Pianura Padana. Sono attese precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sul centro Ponente della regione fino a Sabato mattino, in successivo spostamento al centro levante Sabato sera. A seguire residua instabilità

Per domenica 11 novembre sono previste residue piogge, anche a carattere di rovescio, più probabili sul Centro Levante, locali schiarite a Ponente. Venti in prevalenza deboli dai quadranti meridionali, Mare mosso, in progressivo calo fino a localmente poco mosso in serata. Umidità: su valori alti