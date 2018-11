Emergenza Maltempo, Frulio (Municipio VII): “Il sindaco Bucci si è dimenticato del Ponente

Genova – “Presi in giro dal Comune che si è dimenticato dei genovesi che abitano nel ponente”. E’ durissimo lo sfogo di Matteo Frulio, assessore al Territorio del Municipio VII Ponente contro il sindaco Bucci e l’amministrazione comunale che da giorni sembra ignorare i gravi problemi che il maltempo ha causato nella zona di Voltri, Pegli, Prà e Multedo. Attraverso le pagine di Facebook, l’assessore punta il dito verso Palazzo Tursi e inizia togliersi qualche “sassolino” dalle scarpe dopo 10 giorni trascorsi a cercare di richiamare l’attenzione dell’amministrazione che guida il Comune senza ottenere alcun risultato.

“E’ giunto il momento di dire basta – scrive Frulio sul suo profilo – Ci sentiamo presi in giro”.

Il rappresentante del Municipio VII Ponente elenca anche i motivi per i quali sente il bisogno di protestare e di chiedere conto al Sindaco Marco Bucci, accusato di ripetere “che va tutto bene” mentre la situazione è tutt’altro che buona.

– Frana Salita Nicolò Biagi – 28/29 ottobre. Ore 00.00 i pompieri e vigili (che vengono dal centro, perchè noi non ne abbiamo) vogliono un geometra per sapere se possono dare l’accesso alle case. Risposta del Comune: “il geometra dell’Incolumità Pubblica fa orario d’ufficio. Vediamo se abbiamo qualcuno”. Io, il presidente Claudio Chiarotti, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale stiamo lì ad aspettare sino all’una e mezza. Non arriva nessuno.

– Finita l’allerta ufficiale. 31 ottobre: Segnaliamo che nonostante le transenne messe dal Municipio la gente scavalca. Chiamano il presidente di Municipio e il Direttore del Municipio. Dal centro: “l’emergenza è finita, non abbiamo nessuno”. Il numero delle emergenze non è più attivo perché “l’emergenza è finita”. Mi chiamano: ci deve pensare il Municipio (?). Municipio che non ha più operai e che stanno svuotando di vigili? Mia sfuriata per telefono per capire se si sono resi conto che l’emergenza non è finita per niente a Ponente. Dopo litigate interminabili per telefono si degnano di portare il giorno successivo delle grate da cantiere. Devo dire che l’assessore Fanghella è venuto e ci ha detto di contare sui suoi uffici. L’unico. Diamo a Cesare quel che è di Cesare.

– Seguendo la direttiva dell’Assessore Campora chiediamo scarrabili per iniziare a conferire la spazzatura raccolta dal litorale e davanti alle sedi. Organizziamo una riunione con i volontari che aiuteranno le associazioni in fase di carico dei rifiuti. Sono passati quasi dieci giorni e degli scarrabili nemmeno l’ombra. Non bastasse nelle delegazioni la rumenta non viene ritirata per 4-5-6 giorni!

– Crolla un masso sulla strada per San Carlo di Cese: Vengo avvisato da Paolo Drago. Chiamo i vigili. l’unica pattuglia presente a Ponente è ferma e fissa nel sottopasso di Multedo. Non si sa se si riesce ad inviare una pattuglia sul posto.

– Da oggi, con ordine di servizio dal centro, il Municipio Ponente ha 6 vigili dislocati sulle emergenze del Ponte Morandi. Qui, che siamo in emergenza da giorni, abbiamo una pattuglia fissa solo nel sottopasso di Multedo. Nel frattempo, da una settimana, frane e alberi caduti su strada a Fiorino, San Carlo, Crevari e Brigna e, siccome “non siamo più in emergenza”, almeno per il Comune, non abbiamo nessuno che interviene se non i soliti 5 operai aster per tutto il Ponente.

– Emergenza a Pra’, oggi. Mentre chiamiamo per avvisare che la situazione è critica, ci rispondono che i torrenti sono monitorati da remoto… ma evidentemente non lo è il Branega, che esce e invade l’Aurelia.

L’assessore del Municipio VII prosegue il suo “sfogo” con le considerazioni politiche e non.

“State depotenziando i Municipi – denuncia – non ci date personale, ci trattate con supponenza e sufficienza come dei cittadini che fanno semplici segnalazioni”

“Siamo il Municipio che, nonostante gli enormi casini successi e che stanno succedendo, ha dato più vigili per il ponte Morandi, l’ultimo proprio ieri”.

“Siete disorganizzati e non date la necessaria attenzione e dite che va tutto bene. Vergognatevi! Lo fate per ragioni politiche? Nel caso (ho ancora un barlume di speranza che non sia così) mi fa ancora più schifo perché a rimetterci non è il Partito Democratico, Matteo Frulio o il presidente del Municipio Chiarotti, ma le persone. Gli abitanti sanno che ci stiamo impegnando, state tranquilli”.

Sempre nel Municipio è stata gravemente danneggiata la passeggiata a mare di Voltri e nel parco di Villa Duchessa di Galliera sono caduti alberi e si sono registrate frane. Un parco pubblico che dovrebbe essere al servizio dei cittadini.