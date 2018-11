Incendio in un condominio a Marassi, evacuato il palazzo

Genova – Il denso fumo nero che invade le scale e gli appartamenti e l’evacuazione, sotto la pioggia, mentre i vigili del fuoco spengono le fiamme. Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri notte, nel quartiere di Marassi per un incendio che ha danneggiato la porta di un condominio di via Casata Centuriona (zona Basko).

Per cause ancora da accertare, intorno alle 22,30 di ieri, le fiamme hanno avvolto una porta di casa del palazzo e dall’incendio si è sprigionato un denso fumo nero che ha invaso prima la tromba delle scale e poi gli appartamenti.

Alcuni residenti hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

I pompieri hanno fatto evacuare il palazzo accompagnando le famiglie all’esterno dell’edificio e poi sono iniziate le operazioni di spegnimento e di bonifica.

Da una prima ricostruzione sembra che qualcuno abbia appiccato il fuoco alla porta per poi fuggire.

Indagini in corso per ricostruire con precisione quanto avvenuto e l’identità della persona che potrebbe aver commesso il fatto.

Le forze dell’ordine indagano verificando le testimonianze e il contenuto delle immagini di alcune telecamere di sorveglianza della zona.

Fortunatamente non si registrano feriti.

