Mangaka96 a Genova per presentare il nuovo manga “Death Shield”

Genova – Dopo aver conquistato il web con la sua passione per il Sol Levante, Luca Molinaro, in are Mangaka96, approda oggi , sabato 10 novembre alle ore 16, al negozio Comics Corner di Genova per presentare il suo nuovo manga “Death Shield”.

Pubblicato per la casa editrice Shockdom insieme al talentuoso Giorgio Battista, il volume si contraddistingue per il grande carattere e la sua sceneggiatura dark travolgente.

Il protagonista è Kris, la cui vita viene sconvolta da un insolito evento. Le emozioni e i pensieri del ragazzo vengono analizzati minuziosamente, definendo così un saldo legame empatico tra lettore e personaggio.

Shockdom ha voluto regalare al suo pubblico un volume che potrebbe tranquillamente essere scambiato per un titolo arrivato direttamente dal Sol Levante: il formato e la cura nell’impaginazione rendono prezioso e imperdibile il primo volume del duo Molinaro-Battista.