Ponte Morandi – Via 30 giugno chiusa da ieri per l’allerta dei sensori anti crollo

Genova – Via 30 giugno chiusa da ieri notte per un allarme scattato per un sensore posizionato sul ponte. E’ mistero sul provvedimento scattato ormai da ore e che blocca il traffico sulla via alternativa aperta per dare sfogo alla viabilità compromessa dal crollo di ponte Morandi, lo scorso 14 agosto. La via è stata chiusa a seguito di un allarme scattato su uno dei sensori posizionati su ciò che resta del ponte ma, contrariamente a quanto avviene di solito, non è più rientrato.

La vicenda è discussa sulla pagina Facebook dedicata all’apertura della via 30 giugno, una pagina sulla quale gli utenti si avvisano di apertura e chiusure che, in genere non durano più di una mezz’ora. Per questo motivo, il prolungato blocco della strada ha fatto pensare ad una situazione di emergenza.