Teatro della Corte, oggi incontro-spettacolo per bambini con “La magia della scienza”

Genova – Dopo il grande successo del primo appuntamento, presegue oggi, 11 novembre, la rassegna “Domenica che storia!”, la nuova iniziativa del Teatro Nazionale di Genova dedicata ai bambini. Tutte le domeniche di novembre, alle ore 10, i bambini saranno accolti nel foyer del Teatro della Corte da esperti varie discipline, capaci di coniugare divertimento e divulgazione.

L’incontro di oggi ha il titolo “La magia della scienza” e sarà condotto da Andrea Vico, giornalista e divulgatore scientifico, che eseguirà insieme ai bambini dei veri e propri esperimenti scientifici.

Proprio come nella magia, anche la scienza è in grado di far comparire e sparire oggetti: grazie ad una serie di reazioni chimiche che daranno vita a fiamme colorate, piccole esplosioni e molte altre sorprese i bambini resteranno a bocca aperta.

Il tutto naturalmente dimostrato dal vivo per apprendere in modo intuitivo e divertente le leggi della fisica e della chimica e scoprire che la scienza è stupefacente.

I biglietti avranno il costo di 3 euro per i bambini e di 5 euro per gli adulti. Per maggiori informazioni sarà possibile visitare il sito del Teatro Nazionale di Genova.