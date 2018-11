Banca Carige, chiesta la temporanea sospensione del titolo

Genova – Banca Carige ha chiesto a CONSOB la sospensione del titolo dalle contrattazioni per la giornata odierna.

In una nota diffusa dall’istituto si legge: “Banca Carige comunica che, in attesa di illustrare al mercato le misure di rafforzamento patrimoniale che saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione di oggi 12 novembre, ha chiesto a CONSOB per la giornata odierna la sospensione del titolo dalle contrattazioni”.

La richiesta “è al solo fine di evitare movimenti speculativi anche alla luce delle indiscrezioni riportate da alcuni media”.