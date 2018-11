Cisano sul Neva, utilizza lo scuolabus per commissioni private e per giocare al lotto: arrestato autista

Cisano sul Neva (Savona) – Utilizzava lo scuolabus durante l’orario di lavoro per fare commissioni private e per giocare al lotto, per questo un dipendente del Comune di Cisano sul Neva è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Alassio.

Questa mattina i militari del Nucleo Operativo hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Savona a carico dell’autostrada operaio, colpevole dei reati di peculato d’uso e truffa aggravata e continuata ai danni della pubblica amministrazione.

Le indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore Cristina Buttiglione, sono iniziate quanto un militare in servizio nel Nucleo Operativo di Alassio ha notato parcheggiato uno scuolabus all’interno di un cortile di un’abitazione privata a Cisano. A seguito di accertamenti, è emerso che uno dei residenti in loco era un dipendente comunale con mansioni di operaio e autista.

Servizi di osservazione, controllo e pedinamento, condotti per oltre tre mesi con il massimo scrupolo e con foto e video, hanno dimostrato come l’uomo fosse solito tenere questo tipo di atteggiamenti, rientrando a casa con lo scuolabus dopo aver accompagnato i ragazzi a scuola e rimanendo all’interno per svariate ore oppure si allontanasse per giocare al lotto e per fare commissioni private, tutto durante il suo orario di lavoro presso il comune.

Per questi spostamenti, spesso l’uomo utilizzava anche un furgoncino bianco di proprietà del comune di Cisano che, per intere settimane, rimaneva a sua completa disponibilità 24 ore al giorno.