Grave incidente a Ospedaletti, due feriti gravi

Ospedaletti – Grave incidente, nella notte, sulla statale Aurelia tra Bordighera e Ospedaletti, in provincia di Imperia. Due auto che procedevano in senso opposto si sono scontrate frontalmente, per cause ancora da accertare.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco che hanno estratto i due feriti dalle lamiere e li hanno affidati al personale paramedico. I due feriti sono stati trasferiti d’urgenza nell’ospedale di SanRemo dove i medici hanno riscontrato gravi ferite, in particolare per uno dei due pazienti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23,30 e la strada è rimasta chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso e di bonifica dai relitti dei due veicoli incidentati.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.