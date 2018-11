Grave incidente sull’Autostrada A12, auto finisce sotto ad un Tir

Lavagna – Forse un malore o un colpo di sonno all’origine, questa mattina, intorno alle 5, di un grave incidente avvenuto sull’autostrada A12 Genova – Livorno tra Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova.

L’auto con a bordo una 39enne si è letteralmente incastrata sotto un Tir che viaggiava nella stessa direzione. Ancora da accertare le cause del tamponamento che avrebbe potuto avere esiti fatali per l’automobilista.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i mezzi del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. I pompieri hanno lavorato con ogni precauzione per estrarre la donna dalle lamiere della sua auto e l’hanno consegnata alle cure del personale paramedico che l’ha stabilizzata per poi trasferirla d’urgenza in ospedale. Qui i medici hanno riscontrato solo un forte trauma cranico.

I pompieri hanno poi rimosso la carcassa della vettura per consentire la riapertura dell’autostrada.