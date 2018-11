Incendio in casa, Vigili del Fuoco salvano 80enne

Avellino – Una anziana di 80 anni è stata salvata dai Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti per domare l’incendio che si era sviluppato all’interno dell’appartamento della pensionata.

E’ accaduto in via San Gerardo, ad Avellino, intorno all’una di questa notte: un incendio, le cui cause sono ancora da accertare, è divampato all’interno dell’abitazione riempiendola con un denso fumo nero.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa della donna che hanno immediatamente chiamato i pompieri. In pochi minuti sul posto è giunta una squadra che si è immediatamente messa all’opera per domare le fiamme dopo aver portato in salvo la donna.

L’anziana era bloccata all’interno di una delle stanze dell’abitazione, oramai avvolta dalle fiamme e invasa dal fumo.

I Vigili del Fuoco sono riusciti a raggiungerla e portarla in salvo affidandola alle cure del 118. Il personale sanitario ha trasferito la donna al pronto soccorso dell’ospedale di Oliveto Citra, dove è stata ricoverata in condizioni serie.

Al momento non si conoscono le cause che hanno innescato l’incendio; saranno proprio i pompieri a raccogliere gli elementi necessari a fare chiarezza sull’accaduto e a mettere in sicurezza lo stabile.