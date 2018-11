La Spezia, incendio di rifiuti ingombranti nella notte in via Napoli

La Spezia – Un cumulo di rifiuti ingombranti abbandonati in via Napoli è stato dato alle fiamme, ieri notte, facendo scattare l’intervento dei vigili del fuoco.

A dare l’allarme una residente che ha visto le fiamme alzarsi dal cumulo di rifiuti ed ha chiamato il 115.

I pompieri sono accorso in via Napoli, all’incrocio con via Trento ed hanno spento rapidamente le fiamme evitando che l’incendio potesse propagarsi alle auto vicine.

Spento l’incendio i vigili del fuoco hanno bonificato l’area ed avviato le prime indagini per accertare se il materiale abbia preso fuoco per una sigaretta accesa o piuttosto per il gesto deliberato di qualche sconsiderato.