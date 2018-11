Ponte Morandi, il sindaco Bucci annuncia: “il 15 dicembre via alla demolizione”

Genova – Il 15 dicembre partirà la demolizione dei monconi del Ponte Morandi, il viadotto autostradale crollato lo scorso 14 agosto.

A indicare la data di inizio dei lavori è stato il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Tg24.

L’avvio dei lavori di demolizione prima di Natale dovrebbe portare alla costruzione di un nuovo viadotto entro l’estate del 2020. La stima per il completamento dei lavori tiene in considerazione le tempistiche già in precedenza indicate dallo stesso Bucci che indicava in 15/18 mesi la durata dei lavori tra demolizione e ricostruzione.