Villa Chiossone, arriva il reading “Spoon River di David Chiossone”

Genova – In occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Istituto David Chiossone arriva, giovedì 15 novembre alle ore 18.30 a Villa Chiossone, il reading “Spoon River di David Chiossone”.

Lo spettacolo, a cura del Teatro dell’Ortica, vuole mettere in luce la parte artistica della poliedrica figura di David Chiossone, fondatore dell’Istituto per ciechi e ipovedenti che in vita fu molto attivo a livello istituzionale e sociale come medico solerte alla salute pubblica.

Lo “Spoon River di David Chiossone” fa parte della rassegna di spettacoli teatrali promossa dall’Istituto David Chiossone nell’ambito del programma di eventi istituzionali, scientifici, culturali, teatrali, musicali e sportivi che festeggiano un secolo e mezzo di storia e innovazione che hanno fatto dell’Istituto un centro di eccellenza a livello nazionale in tutti i campi che riguardano la disabilità visiva: dalla prevenzione all’assistenza e riabilitazione, fino alla ricerca su sistemi alternativi alla vista.

Lo spettacolo, ad ingresso libero, sarà replicato domenica 18 novembre alle ore 11 al Tempio Laico del Cimitero Monumentale di Staglieno.