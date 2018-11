Campomorone, frana sulla Provinciale 6 di Isoverde: strada chiusa

Genova – La Strada Provinciale 6 per Isoverde è stata interrotta da una frana che, questa mattina, ha sfondato il muraglione di contenimento.

Lo smottamento si è verificato all’altezza di via Noceto ed ha richiamato sul posto i tecnici della Città Metropolitana. Diversi detriti si sono riversati in strada occupando solo la carreggiata a salire ma, visto il movimento in corso della frana, si è deciso di interdire la viabilità.

Proprio i tecnici hanno individuato un fronte di frana da monte con una vistosa fattura a 30 metri dal ciglio della strada e profonda circa 2 metri: sono circa mille metri cubi di materiale terroso che potrebbe scivolare a valle improvvisamente, complice anche il fatto che il muro di contenimento è crollato per circa 30 metri.

La viabilità alternativa per raggiungere Isoverde o per scendere a valle, prevede di percorrere la Provinciale 5, arrivare a Cravasco, raggiungere Pietralavezzara e proseguire per Campomorone.