Grave incidente a Carcare, ferito un 28enne in moto

Carcare – Restano gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del ragazzo di 28 anni coinvolto ieri sera, intorno alle 22,30, in un grave incidente a Carcare.

Il ragazzo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote cadendo rovinosamente a terra.

Nell’impatto, violentissimo, ha riportato gravi ferite che ne hanno compromesso la respirazione.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine e il ferito è stato stabilizzato e trasportato con la massima urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e qui ricoverato in prognoso riservata.

Indagini in corso pre ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.