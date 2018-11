Incide il suo nome sulla parete del Colosseo: denunciata 17enne inglese

Roma – Ha lasciato incise le sue iniziali su un mattone del Colosseo, a Roma, e per questo una 17enne inglese è finita nei guai.

La ragazza, in vacanza con i genitori nella Capitale, non ha resistito alla tentazione di lasciare il segno del suo passaggio su un laterizio dell’Anfiteatro Flavio così, cercando di non farsi vedere, ha inciso “Geo”.

Il suo gesto, tuttavia, non è passato inosservato al personale di vigilanza del Parco archeologico che l’ha sorpresa proprio mentre stava incidendo.

La 17enne è stata portata nella Caserma dei Carabinieri di piazza Venezia e, dopo l’identificazione e la denuncia in stato di libertà per danneggiamento aggravato, è stata riaffidata alla madre.

Un episodio simile si era verificato nell’estate del 2017. Una turista tedesca di 43 anni in visita alle rovine del monumento, utilizzando una moneta, aveva inciso il suo nickname su una colonna di marmo alla base di una arcata, al piano superiore del complesso archeologico.

L’accaduto era stato segnalato ai Carabinieri dalla Soprintendenza speciale del Colosseo. Proprio i militari avevano denunciato la donna per danneggiamento aggravato su edifici di interesse storico e artistico.