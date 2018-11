Incidente sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia tra Finale e Savona

Savona – Ha perso il controllo dell’auto per cause ancora da accertare e si è schiantato contro le pareti di una galleria. Brutta avventura, nella notte, per un automobilista che viaggiava sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Finale Ligure e Savona.

Forse per un malore o per un colpo di sonno la persona ha perso il controllo del veicolo finendo contro il guard rail e poi contro la parete della galleria.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine avvertite da un altro automobilista che ha assistito all’incidente ma la persona alla guida è riuscita ad uscire da sola dalle lamiere contorte per poi affidarsi alle cure del personale paramedico che lo ha trasferito per controlli all’ospedale di Savona.

Indagini in corso per accertare le cause dell’incidente.