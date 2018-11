Museo di Storia Naturale, incontro sull’oasi del fiume Entella

Genova – È in programma per oggi, martedì 13 novembre alle ore 17, presso il Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria”, l’incontro “La bellezza alata del fiume Entella”.

La relatrice Federica Bisanti, referente L.I.P.U. per il Tigullio, converserà con i partecipanti sul tema della natura e della bellezza dell’oasi del fiume Entella, che in molti hanno sotto gli occhi tutti i giorni ma che in pochi conoscono a pieno.

Il Fiume infatti possiede delle potenzialità naturalistiche ed estetiche straordinarie: uccelli selvatici, stanziali, nidificanti e migratori vivono proprio sulle rive dell’Entella.

Sarà l’occasione per conoscerne le caratteristiche e osservarli da vicino, grazie alle magnifiche fotografie di esperti fotografi: dall’elegante airone rosso, simbolo dell’oasi, al velocissimo martin pescatore, dal fragile cavaliere d’Italia alla colorata alzavola.

Un’occasione imperdibile per imparare e osservare con occhi diversi questo particolare angolo del territorio Ligure.