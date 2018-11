TripAdvisor, è online il nuovo portale più social che mai

Genova – TripAdvisor cambia stile. La celebre piattaforma creata dai viaggiatori per i viaggiatori ha deciso di strizzare l’occhio ai social network, aggiornando grafiche e contenuti, in bilico tra la bacheca di Facebook e le immagini su Instagram, dove le recensioni, le foto e i consigli degli altri utenti possono essere commentati e condivisi.

Attraverso il nuovo portale sarà sempre possibile svolgere le attività che hanno reso TripAdvisor uno dei siti dedicati al turismo più longevi di sempre, ma si potrà accedere a svariate funzioni in più. Si potranno personalizzare le immagini del profilo e di copertina in modo più accattivante, condividendo quattro categorie principali di contenuti: foto, video, recensioni e link, seguendo i consigli di amici e personaggi conosciuti di cui ci si fida, esattamente come avviene su Instagram o Twitter. Scrivendo il nome di una città, ci si imbatte immediatamente in una bacheca con le immagini e i contenuti principali pubblicati dagli utenti, per aiutare gli altri viaggiatori a scegliere gli hotel e i ristoranti più adatti alle proprie esigenze.

Il nuovo TripAdvisor è disponibile da oggi, 13 novembre, in 28 lingue, sia nella versione desktop sia in quella per dispositivi mobili. Per poter usufruire di tutte le funzioni introdotte occore effettuare una registrazione gratuita, mentre per tutti gli altri utenti sarà possibile continuare a visualizzare la classica consultazione.

Stephen Kaufer, President e ceo di TripAdvisor, ha commentato: “Siamo entusiasti di rivoluzionare ancora una volta il mondo dei viaggi! Così come ciascuno ha i suoi siti o app di riferimento per la musica e lo shopping, stiamo facendo sì che TripAdvisor sia ora la risorsa da consultare per ogni aspetto del viaggio“.