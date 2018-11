Autostrada A10, si lancia da un cavalcavia e viene travolto da un camion

Savona – Tragedia questa notte sull’autostrada A10, tra i caselli di Albisola e Savona.

Qui, poco prima della mezzanotte, un uomo di 68 anni è morto dopo essere volato da un cavalcavia che passa sopra l’autostrada ed essere stato travolto da un camion.

Secondo quanto ricostruito finora, sembra che il 68enne si sia gettato da un cavalcavia che incrocia la A10 andando a finire sulla carreggiata.

Proprio in quel momento un camion che stava transitando lo avrebbe travolto.

Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari ma l’intervento del 118 si è rivelato inutile, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Il tratto autostradale in questione è rimasto chiuso in direzione di Savona per una parte della notte in modo da consentire il recupero del corpo e i rilievi del caso.