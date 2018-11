Ceriale, arriva la nuova pista ciclopedonale. Al via il terzo lotto di lavori

Ceriale (Savona) – Al via i lavori per la pista ciclopedonale in via Pineo a Ceriale, con l’intervento che riguarda il terzo e ultimo lotto del progetto complessivo. L’opera avrà un costo di 655.000 euro.

I lavori inizieranno nella prima decade del mese di dicembre.

La pista ciclopedonale di quest’ultimo lotto sarà lunga 450 metri e larga 2.50 metri.

Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Luigi Giordano spiega: “Un lavoro che va a completare la preesistente pista ciclopedonale fino al confine con Albenga. Questo permetterà ai pedoni e ai ciclisti di aver maggior sicurezza. L’idea dell’amministrazione comunale è quella di estendere il più possibile l’opportunità di transitare a piedi o in bicicletta godendosi il paesaggio in ogni sua forma”.

Ancora: “Questo tratto di pista ciclopedonale, che arriverà fino ad Albenga, è sempre stato alquanto pericoloso per pedoni e ciclisti ed era opportuno intervenire. Il nuovo lotto andrà a valorizzare una zona periferica che in futuro potrà avere anche diverse soluzioni urbane” conclude il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici cerialese.

A giorni, inoltre, cominceranno i lavori di asfaltatura per via Pineo, proprio dove sono state posizionate le nuove tubazioni per il collegamento al depuratore consortile: l’intervento riguarderà il tratto fino all’intersezione di via Merlo.