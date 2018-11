Cornigliano, moto contro auto: ferito 30enne

Genova – Un incidente stradale si è verificato questa mattina in via Melen, nel quartiere di Genova Cornigliano.

Qui, per cause ancora da accertare, un motociclista di 30 anni che si trovava in sella al mezzo a due ruote si è scontrato con un’auto.

Nell’impatto il centauro ha riportato un trauma cranico e diverse ferite. Soccorso, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

L’incidente, insieme alla chiusura e successiva riapertura di via 30 giugno, ha provocato non pochi disagi alla circolazione veicolare della zona.

Lunghe code si sono formate in via Borzoli già dalle prime ore di questa mattina.