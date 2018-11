Donna decapitata a Begato, aperto fascicolo per omicidio. La Procura: “Atto tecnico”

Genova – La Procura di Genova ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio dopo la morte della giovane di 29 anni trovata senza vita in via Maritano, a Begato.

Il pm Patrizia Petruzziello ha disposto che sul corpo della 29enne venga effettuata l’autopsia mentre il procuratore capo Francesco Cozzi, a proposito del fascicolo a carico di ignoti, ha spiegato che si tratta di un atto tecnico per consentire gli accertamenti medico-legali.

Intanto proseguono le indagini da parte dei Carabinieri. Secondo quanto finora emerso, l’ipotesi più accreditata sembra essere quella del suicidio.

La donna, in passato, aveva manifestato la sua intenzione di uccidersi, soprattutto alla madre e al marito; da qualche tempo si trovava in cura da uno psichiatra privato.

Gli uomini dell’Arma hanno sentito anche i colleghi di lavoro della donna che hanno confermato lo stato di depressione in cui versava.