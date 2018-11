Ficarra e Picone a Genova, il nuovo spettacolo “Le Rane” al Teatro della Corte

Genova – Dopo lo straordinario successo della scorsa estate al Teatro Greco di Siracusa, Ficarra e Picone fanno tappa anche a Genova con il loro nuovo spettacolo “Le Rane” di Aristofane, in scena dal 20 al 25 novembre al Teatro della Corte.

Il teatro, la cultura e la bellezza riusciranno a salvare la nostra società dalla corruzione e dal degrado? Sono ormai passati più di 2500 anni da quando Aristofane provò a rispondere a tale quesito scrivendo questa commedia.

L’autore Greco immagina Dioniso, che fra le altre nomine ha quella di “Dio del Teatro”, impegnato con il proprio servo Xantia in un comico viaggio negli inferi per riportare in vita il drammaturgo Euripide, riferimento culturale in grado di ripristinare lo splendore perduto.

«Prendere il testo di Aristofane» – racconta il regista Giorgio Barberio Corsetti – «un vecchio pezzo di argenteria teatrale, e lucidarlo fino a farlo splendere nuovamente, come fosse appena forgiato. Per ottenere questo risultato, la prima condizione è disporre di una coppia di comici di assoluta eccellenza. Ficarra e Picone, dunque, il duo che negli ultimi vent’anni ha incarnato il più autentico talento nel campo dell’umorismo».

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.30, tranne nelle giornate di giovedì e domenica, quando inizieranno rispettivamente alle ore 19.30 e alle ore 16.

Per maggiori informazioni sarà possibile visitare il sito ufficiale del Teatro Nazionale di Genova.