Michael Bublé, annunciati due concerti a Milano e il nuovo album

Milano – Il 16 novembre uscirà il nuovo lavoro discografico di Michael Bublé, intitolato “Love“. Il singolo che ha anticipato l’uscita del disco è stato scritto da Charlie Puth, cantante autore e produttore di fama internazionale, e si intitola “Love you anymore”, mentre dal 18 novembre il brano “Such a Night” sarà la colonna sonora della nuova campagna pubblicitaria della compagnia telefonica Wind.

All’interno di “Love” ci saranno alcuni grandi classici del repertorio americano, reinterpretati da Bublé con la sua solita magia, da “When I fall in love” a “My Funny Valentine”, da “When You’re Smiling” a “Unforgettable”. Ma non solo: oltre al brano inedito “Forever Now”, l’artista duetterà con la cantante francese Cecile McLorin Salvante in una versione commovente de “La Vie En Rose”.

Love è stato prodotto da David Foster, Jochem van der Saag e dallo stesso Bublé; i tre sono stati in grado di creare la giusta atmosfera per risaltare al meglio la vocalità del cantante, che nel corso della sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di album in tutto il mondo, vincendo anche 4 Grammy Awards.

Oltre ad aver annunciato l’uscita del nuovo album, Michael Bublé ha già messo a calendario una serie di tappe del suo tour mondiale, tra cui due appuntamenti in Italia, a Milano al Mediolanum Forum di Assago, per il 23 e 24 settembre 2019.