Teatro della Gioventù, in scena lo spettacolo benefico “Quella sera… c’ero anch’io”

Genova – Andrà in scena questo venerdì, 16 novembre alle ore 21, al Teatro della Gioventù di via Cesarea 16 il nuovo spettacolo comico “Quella sera… c’ero anch’io”.

Creato appositamente per FMRB, Fondo Malattie Renali del Bambino-Onlus, è stato ideato da ex baistrocchini dei tempi d’oro, che si rimettono in gioco per una buona causa: l’intero ricavato della serata sarà infatti utilizzato per acquistare un nuovo ecografo per il reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto del Gaslini.

“Quella sera… c’ero anch’io” è una chiacchierata musicale dove si recita, si canta e si balla: una grande occasione per stare insieme in un modo bizzarro e fuori dal comune, dove lo spettatore diventa parte attiva dell’esibizione.

Lo spettacolo sarà preceduto alle ore 20 da un gustoso aperitivo.