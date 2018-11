Uomo scomparso a San Desiderio, tre dipendenti Amiu non potranno avvicinarlo

Genova – Non potranno avvicinarsi all’ex collega a meno di trecento metri e non potranno contattarlo telefonicamente o via web. Sono tre dipendenti sospesi da Amiu e colleghi di Vittorio Grieco, 59 anni, misteriosamente ritrovato nei boschi di San Desiderio dopo essere stato cercato per più di una settimana. Secondo le ipotesi investigative, ancora da confermare, i tre avrebbero un ruolo nell’allontanamento dell’uomo sparito nei boschi e poi ritrovato ferito in un dirupo.

Il magistrato che segue il caso sta verificando la possibilità che i tre abbiano approfittato di uno stato di debolezza dell’uomo per convincerlo a versare ingenti somme di denaro e a cedere ad un prezzo inferiore al valore di mercato un appartamento di proprietà in via Gorizia, a Sturla.

L’uomo potrebbe essere stato addirittura indotto a credere che una banda criminale lo voleva uccidere e che avrebbe dovuto versare somme di denaro per evitare di essere giustiziato per non meglio precisati motivi.

A far scattare il provvedimento la presenza, denunciata da alcuni familiari dell’uomo e da una badante, di persone che si recavano in ospedale in visita al paziente ancora ricoverato e che si allontanavano in tutta fretta appena arrivavano persone vicine alla vittima dei raggiri. Presenze identificate con i sospettati.