Auto contro moto in corso Saffi, grave motociclista

Genova – Sono gravi le condizioni dell’uomo di circa 40 anni che ieri, poco dopo le 18.00, è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Il 40enne stava viaggiando in sella alla sua moto in corso Saffi quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’auto all’altezza dell’incrocio con via Vannucci.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, l’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi del caso e che nelle prossime ore chiariranno la dinamica dell’incidente.