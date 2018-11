Ceranesi, frana a Santa Marta: chiusa la Provinciale 4

Genova – Non c’è pace per la Valpolcevera, da ieri sera bloccata per una frana che ha interessato un tratto della Strada Provinciale 4, che conduce alla frazione di Santa Marta, nel comune di Ceranesi.

Alcuni massi si sono staccati dal fianco della collina ricadendo sul tratto i via Parodi tra il bivio Levaggi e Molino Moisello.

Per ragioni di sicurezza il tratto in questione è stato chiuso; i Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza la zona e si attende il via libera per il ripristino, almeno temporaneamente, del senso unico alternato.