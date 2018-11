Emergenza rifiuti ingombranti, Amiu studia il ritiro gratuito a domicilio

Genova – Combattere il fenomeno dell’abbandono di rifiuti ingombranti per strada creando un servizio di ritiro gratuito. E’ quanto sta studiando Amiu per far fronte all’emergenza sempre più evidente girando per le strade della città.

Il progetto è in fase di elaborazione e prevederebbe la possibilità, da parte dei genovesi in regola con i pagamenti della Tari, di poter richiedere il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio purché trasportati “al piano strada” dove un camioncino provvederà al ritiro senza alcun costo.

Al momento tale servizio è già disponibile in alcune zone ristrette della città mentre in altre è possibile prenotare il ritiro a domicilio pagando una piccola somma di denaro (circa 10 euro). In alternativa è possibile portare gli oggetti ingombranti o alcuni rifiuti speciali presso gli Ecovan, i furgoni che sostano in aree dedicate e restano in zona per un determinato periodo di tempo.

L’estensione del servizio di ritiro a domicilio gratuito avrebbe ovviamente un costo ma Amiu sta verificando se, analizzando costi-benefici, tale provvedimento non sarebbe comunque utile a diminuire il fenomeno delle discariche abusive dove è necessario intervenire con mezzi speciali con relativi costi aggiuntivi.

Resterebbe comunque a pagamento il trasporto dei rifiuti ingombranti nel caso di un ritiro direttamente alla porta di casa e verrebbero intensificate le operazioni di controllo anti-abbandono selvaggio con telecamere e “foto-trappole” per smascherare chi abbandona comunque i rifiuti ingombranti per strada.