Genova City Marathon arriverà sino al ponte Morandi

Genova – Torna la Genova City Marathon e rende omaggio alla tragedia del crollo di ponte Morandi allungando a 43 chilometri il percorso e portando gli atleti sin sul limitare della cosiddetta “zona rossa” sotto ciò che resta del viadotto autostradale crollato lo scorso 14 agosto.

Si parte dal Porto Antico alle 8,30 per tornare al punto di partenza dopo aver raggiunto via Fillak.

Il percorso ufficiale della Genova City Marathon: la partenza dal Porto Antico sarà lanciata da Fernando Proce di RTL, poi si effettuerà un giro in centro di 5 km, con passaggi in via Garibaldi, piazza De Ferrari, via XX Settembre, corso Italia; quindi si percorrerà la Sopraelevata, si entrerà a Sampierdarena, si attraverseranno via Buranello, piazza Vittorio Veneto, via Fillak; si tornerà in centro, per arrivare infine a Piazzale Mandraccio, dove – dal traguardo tecnico – partirà la passarella per il km 43.

Inizialmente si doveva attraversare tutta la Val Polcevera, ma è stata la Giunta comunale a insistere perché si passasse in via Fillak, vicinissimo alla zona rossa. La Genova City Marathon sarà quindi La maratona del ponte: verrà infatti aggiunto un chilometro alla distanza consueta della maratona: saranno 43 km, in memoria delle 43 vittime del crollo di ponte Morandi.

Dopo l’arrivo tecnico al km 42.195, i corridori troveranno una passerella che li condurrà fino al 43° km.