Meteo Liguria – Ancora instabilità ma è in arrivo il sole e il freddo

Genova – Ancora condizioni di alta pressione sul Mediterraneo prima di un netto cambio circolatorio in ambito europeo che porterà aria fredda di origine siberiana. Secondo gli esperti del centro Meteo Limet Liguria, le condizioni di instabilità andranno via via stabilizzandosi portando il sole ma anche un calo delle temperature.

previsioni per oggi, giovedì 15 novembre 2018: Cielo nuvoloso nelle zone interne tra val Bormida orientale e valle Scrivia, soleggiato altrove con passaggi di innocue velature. Dal pomeriggio situazione quasi invariata con alternanza di momenti soleggiati e passaggi di velature anche spesse lungo le coste e ancora nubi basse nelle aree interne. Venti: moderati da nord, localmente forti allo sbocco delle vallate. Mari: stirato sottocosta, mosso al largo.

Temperature: Stazionarie su valori ancora elevati

Costa: min: 13/16 °C, max: 17/ 23 °C

Interno: min: 7/12°C, max: 12/ 17 °C

Venerdì 16 novembre 2018: vento forte da nord, specie nel settore centro occidentale e tempo soleggiato lungo le coste con qualche velatura al mattino, nubi basse nelle aree interne, più spesse su Bormida, Erro, Scrivia e val d’orba. Mari: stirato sottocosta, mosso al largo. Temperature: stazionarie al più in lieve calo

Sabato 17 novembre 2018: vento forte da Nord sul golfo, lungo le creste appenniniche e allo sbocco delle vallate. Cielo sereno e soleggiato lungo le coste, nuvoloso nell’interno con possibilità di deboli nevicate sulle Alpi liguri confinanti con il cuneese e sui rilievi Trebbio-Avetani di confine sui 900m. Vento forte da nord con raffiche superiori ai 70km/h