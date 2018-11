Milano, metro frena bruscamente: sette feriti

Milano – Sono almeno sette le persone rimaste ferite questa mattina a causa della brusca frenata di un convoglio della metropolitana di Milano.

Stando a quanto finora emerso, poco dopo le 8.00 alla fermata Uruguay della Linea 1 proveniente da Bonola e diretto verso il centro, ha frenato bruscamente. L’improvviso stop alla marcia ha causato il ferimento di alcuni passeggeri.

I sanitari del 118 sono prontamente intervenuti ed hanno soccorso una decina di persone. Solamente una è stata trasferita al pronto soccorso in codice giallo per una presunta frattura alla gamba.

Gli altri passeggeri hanno accusato mal di schiena e contraccolpi alla schiena, insieme a lievi contusioni.

L’incidente ha provocato una interruzione della circolazione della Linea 1, limitata ad alcune fermate. Inoltre, per agevolare i soccorsi, per meno di un’ora sono state chiuse alcune strade adiacenti alla fermata.

Al momento non è ancora chiaro come mai il convoglio del metro abbia effettuato la brusca frenata. Secondo quanto riferito dall’Atm sarebbe stato il sistema di emergenza ad intervenire, probabilmente per un’anomalia rilevata dai sensori di monitoraggio.

Sull’accaduto saranno gli agenti della Polizia di Stato e gli uomini della Polmetro ad effettuare tutte le verifiche del caso.