Ponte Morandi, entro una settimana la riapertura di corso Perrone

Genova – Entro una settimana, al massimo, riaprirà corso Perrone.

Questo quanto emerso durante l’incontro pubblico di questa mattina tra il sindaco di Genova Marco Bucci e i residenti di Cornigliano.

Bucci ha spiegato che è in fase di realizzazione una sorta di “mantovana” di alluminio che servirà a proteggere la carreggiata da eventuale caduta di materiali ed ha poi sottolineato come in tre, quattro giorni o al massimo in una settimana, sarà disposta la riapertura di corso Perrone.

La strada è uno dei collegamenti tra la Valpolcevera e la città e risultava chiusa dal giorno del crollo del viadotto della A10.

Proprio in corso Perrone hanno sede diverse aziende che già avevano garantito il transito nella zona rossa.

Corso Perrone sarà regolato da un semaforo simile a quello installato in via 30 giugno e sarà collegato ai sistemi di allarme dei sensori posizionati sui monconi del Morandi.