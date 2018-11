Ubriaca copre l’amico aggressore, arrestata 22enne

Genova – Ha tentato di coprire l’amico nonostante fosse visibilmente ubriaca ed ha aggredito gli agenti intervenuti prima verbalmente poi passando alle mani, per questo una giovane di 22 anni è stata arrestata con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Le volanti della questura sono intervenute ieri sera in Piazza Cavour dove era segnalata una rissa. I poliziotti hanno invece accertato che si era trattato di un’aggressione ai danni di due persone, colpite senza motivo da un uomo “armato” del guinzaglio del cane tenuto da una ragazza, che era in sua compagnia e di una bottiglia di vetro. All’arrivo degli operatori, l’aggressore si era già allontanato facendo perdere le proprie tracce mentre le vittime, soccorse in ambulanza, sono state medicate al pronto soccorso con una prognosi di 10 giorni per entrambe.

Sul posto era invece ancora presente la giovane vista in compagnia dell’aggressore, a cui gli agenti hanno chiesto spiegazioni su quanto avvenuto. La stessa tuttavia, visibilmente ubriaca, ha rifiutato di fornire sia le generalità dell’uomo che le proprie, rispondendo alle domande con una serie di insulti ed improperi. Dalle parole è presto passata ai fatti, colpendo con un improvviso pugno al volto una poliziotto e con numerosi calci all’addome ed al collo un secondo operatore che cercava di contenerla. Fatta salire a fatica sull’autovettura di servizio e condotta in questura, ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, sferrando un pugno al volto ad una poliziotta, mordendone il braccio ad un secondo, sputando e rivolgendo insulti nei confronti di tutti i presenti.

La donna, con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti, nonché messa alla prova per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e favoreggiamento personale e sarà giudicata questa mattina per direttissima.