Vasco Rossi presenta il suo nuovo singolo, “La verità”

Genova – Il nuovo singolo di Vasco Rossi sarà trasmesso da tutte le radio a partire da domani, venerdì 16 novembre. La pazienza dei fan verrà finalmente ricompensata dal rocker di Zocca, regalando un brano figlio del nostro tempo e delle contraddizioni che lo rendono così fortemente confuso e a tratti isterico. Vasco, sempre senza troppi giri di parole, ha raccontato così il nuovo brano, che si intitola “La Verità“:

“La verità fa male, la verità si sposa!

Sposi la verità oppure sposi la menzogna!

Sai da che parte stai?

La verità disturba sempre un po’ qualcosa..quando arriva..silenziosa..

..E non è vestita mai di rosa…Non è una signora!

Sei sicuro di volerla conoscere?

Di poterla sostenere o sopportare!! E se poi la verità fosse un errore?

La verità è del primo che lo sa? Di chi la dice…da duce?

La verità è la televisione? O Instagram o Facebook?

La verità è nei talk show, dove si cercano i colpevoli,

si ascoltano psicologi.

E ognuno sa chi è stato O chi sarà?

Queste sono le domande…tante…

che la canzone fa

Naturalmente non dà risposte,

unica cosa certa,

si finisce sempre per sposare

“una” verità!

Il brano è stato scritto insieme a Roberto Casini, musicista che ha collaborato con il cantante fin dai primissimi album; l’arrangiamento è stato affidato al Maestro Celso Valli.

Per quanto riguarda il video, il regista Pepsy Romanoff ha deciso di creare un “irid” video, puntando tutto sugli occhi di Vasco, sempre in primo piano, che osservano, sentono, ascoltano e parlano.

Per assistere ai concerti-evento di Vasco Rossi, previsti allo stadio San Siro di Milano nel mese di giugno, i fan hanno dato davvero prova del loro grande affetto per la rockstar: sono stati venduti ben 180 mila biglietti in due ore, facendo così aggiungere altre due date oltre a quelle inizialmente previste. Appuntamento quindi il 1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno 2019 per il VascoNon Stop Live 2019.