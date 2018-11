Cadavere sui binari nello Spezzino, treni in ritardo e disagi per i pendolari

Riomaggiore – Il corpo senza vita di una persona è stato ritrovato questa mattina, poco dopo le 6, sui binari della ferrovia Genova-La Spezia tra Pegazano e Riomaggiore. Immediato il blocco dei treni in transito per gli accertamenti delle forze dell’ordine e per rimuovere i poveri resti.

Il blocco dei treni in direzione Genova ha subito provocato pesanti ritardi e anche ore dopo l’intervento prosegue la situazione di disagio per i pendolari che hanno visto e vedono ritardare in modo molto sensibile i treni in transito.

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente e se la persona sia caduta sui binari o se si tratti di un gesto volontario ma le indagini ricostruiranno cosa sia realmente accaduto.