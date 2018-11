Carlo Felice, concerto sinfonico con Hartmut Haenchen

Genova – Prosegue oggi, venerdì 16 novembre alle ore 20.30, la stagione sinfonica 2018-2019 del Teatro Carlo Felice. Sul podio a dirigere il concerto sarà Hartmut Haenchen, affermato direttore di Dresda con un’ampia carriera musicale iniziata con le orchestre della DDR e consolidata con i grandi musicisti della Berliner Philarmoniker e il Concertgebouw di Amsterdam.

Haenchen vanta una grande esperienza di direzione anche in Italia, in particolare a Torino con l’Orchestra Sinfonica della RAI.

In apertura di programma, l’esecuzione dell’Ouverture tragica op.81 Johannes Brahms, capolavoro di forza e concisione espressive, seguita dall’emozionante Concerto n. 2 in La maggiore per pianoforte e orchestra di Franz Liszt, con la partecipazione del solista Alessandro Taverna, raffinato pianista, vincitore di prestigiosi concorsi internazionali e applaudito in tutto il mondo nelle più importanti istituzioni musicali. In chiusura si potrà ascoltare una delle più grandi sinfonie composte dopo quelle di Beethoven: la Sinfonia n. 1 in do minore op. 68 di Johannes Brahms.