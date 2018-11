Centro Storico, nasconde la droga tra i rifiuti: arrestato spacciatore

Genova – Mercoledì scorso, i poliziotti del Commissariato Prè, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga nel centro storico, hanno arrestato un cittadino di origini senegalesi di 19 anni pregiudicato per reati specifici.

L’uomo è stato notato dagli agenti occultare all’interno di un contenitore dell’immondizia un sacchetto bianco, per poi fare da spola tra lo stesso bidone e i vicoli vicini in cui è stato visto appartarsi con alcuni soggetti. Sospettando che si trattasse di uno scambio di droga, gli operatori hanno immediatamente bloccato il giovane, peraltro conosciuto poiché tratto in arresto lo scorso marzo per il medesimo reato, e lo hanno trovato in possesso di 15,07 grammi di hashish, di un cutter e di un rotolo di pellicola in cellophane. Recuperato anche il sacchetto nascosto nel bidone, è risultato contenere 61 confezioni di stupefacente per un peso complessivo di oltre 54 grammi tra derivati della cannabis, della cocaina e degli oppiacei. Al 19enne sono stati anche sequestrati 30 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività illecita.

Considerato l’ingente quantitativo dello stupefacente sequestrato (circa 70 grammi), la misura dell’obbligo di dimora e di firma a cui era sottoposto ed il fatto che non avesse una dimora stabile, i poliziotti lo hanno tratto in arresto e associato presso il carcere di Marassi a disposizione dell’A.G.