Incendio all’ANGSA della Spezia, intervento dei Vigili del Fuoco

La Spezia – I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina, verso le ore 5,30, in via Bragarina, per un incendio.

Per cause in corso di accertamento le fiamme si sono sviluppate all’interno della sede dell’ ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici), interessando tre stanze.

I Vigili del Fuoco, intervenuti con una APS e cinque unità operative, indossati gli autoprotettori (sistema composto da bombola di aria e maschera) hanno provveduto all’estinzione delle fiamme con acqua erogata con il naspo ad alta pressione.

Hanno poi impiegato un motoventilatore per facilitare l’evacuazione del fumo dai locali.

Sul posto è intervenuto anche il tecnico comunale che ha decretato l’inagibiltà di tutti i locali al piano terra occupati dall’ANGSA.

L’adiacente scuola dell’infanzia oggi rimane chiusa, in via precauzionale, in quanto anche se non interessata direttamente dall’incendio, residui di fumi vi sono penetrati all’interno.

Non si segnalano né vittime né feriti.

Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia di Stato.