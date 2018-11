Lavori sulla rete idrica, Valpolcevera senz’acqua martedì

Genova – Iren Acqua comunica che, per lavori connessi alle modifiche viarie al Ponte San Francesco, il giorno

Martedì 20 Novembre dalle ore 8:00 alle 17:00

sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze, allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova :

Via S.Donà di Piave dal cv 18 al cv38

Via al ponte di Teglia

Salita Cà dei Trenta

Via Castel Morrone

Via U.Polonio

Salita inferiore di Murta

Via Antonietta Massuccone Mazzini

Salita Murta

Via Monfenera

Via Doge Giovanni da Murta

Via Asilo infantile di Murta

Via Pozzoni

Via Alla Chiesa di Murta

Via Favale

Salita Carpinello

Salita Ronco

Via Scarpino

Via dei Nicolli

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente